Под Днепром потушили пожар в церкви Феодосия Черниговского

Огонь охватил 800 метров квадратных.

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар в церкви Святого Феодосия Черниговского, которая находится в селе Новоалександровка. Жертв и пострадавших нет, проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Служба спасения “101“ получила сообщение о пожаре в церкви в селе Новоалександровка сегодня, 19 января, в 13:17. На место происшествия немедленно направили 35 бойцов ГСЧС и 6 единиц специальной техники.

В 15:20 пожар локализовали на площади примерно 800 метров квадратных. В 16:43 пожар полностью ликвидировали. К счастью, никто из людей не пострадал. Зданию нанесен серьезный ущерб. Устанавливается причина возгорания.

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Очевидцы написали в социальных сетях, что во время пожара в этой церкви люди, несмотря на опасность, спасали иконы.

Ранее стало известно, что в Одесской области в частном доме многодетной семьи произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя девочка.