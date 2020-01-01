Украина приветствует: В МИД отреагировали на санкции США против СП-2

Принятые меры еще больше усложнят достройку газопровода, считают в министерстве.

В МИД Украины отреагировали на новые санкции, которые США ввела против “Северного потока-2“ (СП-2). Страна их приветствует. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Twitter.

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Американские санкции, о которых было объявлено 19 января, введены против судна “Фортуна“, “Максим Горький“ и “Сьерра“. Также в список попало ряд компаний и лиц.

“Украина приветствует новый шаг США на противодействие Северному потоку-2“, – говорится в сообщении МИД.

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По данным министерства, меры против компании KVT-RUS и судна “Фортуна“ усложнят достройку газопровода еще больше. Украина планирует и дальше тесно работать со стратегическим партнером США, чтобы защитить энергетическую независимость Украины и Европы в целом, добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Швецию помочь с деоккупацией Крыма.