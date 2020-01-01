Зеленский пожаловался главе ОБСЕ на боевиков
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом информирует президентская пресс-служба.
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Владимир Зеленский поблагодарил Анн Линде за ее позицию о том, что завершение войны в Донбассе является приоритетом, и отдельно отметил, что нужно активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма. Именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием “Крымская платформа“.
Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс - это Украина, - отметил Президент.
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Глава государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.
Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров “Нормандской четверки“ в декабре 2019 года. Однако с другой стороны открыт только один КПВВ, остальные же пункты не открывают. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Красного Креста к задержанным, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.
Напомним, ОБСЕ расширила присутствие своих представителей на Херсонщине. Усиление необходимо для более тщательного мониторинга ситуации в Крыму.