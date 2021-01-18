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В Украину на два дня прилетела глава ОБСЕ

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Украина стала первой страной, которую посетила Анн Линде на своем посту.
Анн Линде
Анн Линде
armyinform.com.ua

Руководитель ОБСЕ, глава МИД Королевства Швеция Анн Линде 19 января прибыла в Украину.

Об этом сообщило в Твиттере посольство Швеции в Украине, показав видео ее прилета.

Добро пожаловать в Украину, Анн Линде! Рады вашему первому визиту, как главы ОБСЕ, в Украину, - сказано в сообщении.

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Уточняется, что Украина стала первым государством, которую Линде посетила в качестве действующего председателя ОБСЕ. Это свидетельствует о приоритетности страны в повестке дня организации.

Известно, что Анн Линде пробудет в Украине ближайших два дня. Она встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Дипломаты поговорят о путях достижения мира на Донбассе, а также о ситуации на оккупированных территориях Крыма и востока страны. Также Линде собирается посетить зону ООС, чтобы посмотреть, как там работают представители ОБСЕ.

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Помимо этого, будут затронуты вопросы взаимодействия между Украиной и Швецией. В частности, стороны обсудят возможность активизации совместной торговли и сотрудничества стран в международных организациях.

Напомним, ранее мы писали, что Украина указала ОБСЕ на нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе.

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Теги: ОБСЕ, Швеция, ООС, МИД, дипломаты
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