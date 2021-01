В Украину на два дня прилетела глава ОБСЕ

Руководитель ОБСЕ, глава МИД Королевства Швеция Анн Линде 19 января прибыла в Украину.

Об этом сообщило в Твиттере посольство Швеции в Украине, показав видео ее прилета.

Уточняется, что Украина стала первым государством, которую Линде посетила в качестве действующего председателя ОБСЕ. Это свидетельствует о приоритетности страны в повестке дня организации.

Известно, что Анн Линде пробудет в Украине ближайших два дня. Она встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Дипломаты поговорят о путях достижения мира на Донбассе, а также о ситуации на оккупированных территориях Крыма и востока страны. Также Линде собирается посетить зону ООС, чтобы посмотреть, как там работают представители ОБСЕ.

Помимо этого, будут затронуты вопросы взаимодействия между Украиной и Швецией. В частности, стороны обсудят возможность активизации совместной торговли и сотрудничества стран в международных организациях.

Welcome to Ukraine @AnnLinde! We are thrilled your first trip as Chairperson of @OSCE is to 🇺🇦 #OSCE2021SWE @TobiasThyberg @PetraLrke @vBeckerath @KSalsback pic.twitter.com/48sMYyTrTF