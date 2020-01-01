Главный санврач страны призвал не расслабляться после начала обучения.

Как не заразиться COVID и гриппом в школе: В Минздраве дали советы depositphotos.com

С понедельника, 25 января, дети вернулись на очное обучение в школы. Замглавы Минздрава и главный санврач Украины Виктор Ляшко дал советы ученикам и рассказал, как не заразиться COVID-19 и гриппом.

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Ляшко призывает не расслабляться после возобновления обучения, а также не забывать о санитарных нормах. Важно не только носить маски в общественных местах, но и мыть руки, а также придерживаться дистанции за пределами класса.

По словам замминистра, детей могут вернуть на “дистанционку“, если на самоизоляцию попадут более половины учеников или персонала школы, или же если порог заболеваемости будет превышен.

“Мы должны помнить, что начало февраля – это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний…“, – отметил политик.

В данный момент показатель заболеваемости на 31,45% меньше эпидемиологического порога. Он составляет 331,5 на 100 тыс населения.

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Чтобы статистика по гриппу не поднялась, Ляшко рекомендует избегать контакта с людьми, у которых есть проявление болезни, избегать мест скопления людей, проветривать комнаты, мыть руки, не трогать нос, глаза и рот грязными руками, избегать поцелуев и рукопожатий, прикрывать рот во время чихания и так далее.

Ранее сообщалось, что на пробное ВНО записалось значительно меньше людей, чем ранее.