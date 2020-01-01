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В Николаеве “скорая” влетела в легковушку с двумя девушками

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Показаны фото с места происшествия.
В Николаеве скорая устроила ДТП
В Николаеве скорая устроила ДТП
novosti-n.org

ДТП произошло в Николаеве. Там на проспекте Украины, в прошлом - Героев Сталинграда, карета скорой помощи врезалась в Форд.

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Об этом сообщило местное издание Новости N, показав фото с места аварии.

Уточняется, что Форд двигался со стороны Ингульского моста к Терновскому кольцу. У супермаркета Метро авто притормозило на светофоре.

В этот момент в легковушку влетело Пежо медицинской службы. Скорая ехала за Фордом и с разгону влетела в его заднюю часть.

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В машине находилось две девушки. Пассажир, сидящая на переднем сиденье, ударилась головой. Однако она отказалась от госпитализации, отметив, что медпомощь ей не нужна. Водитель не пострадала.

Обе машины получили серьезные механические повреждения. Подробности устанавливаются. Известно, что скорая везла медикаменты в Вознесенск.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве похититель авто убегал от копов по замерзшему Днепру.

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Теги: фото, Николаев, дтп, авария, скорая
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