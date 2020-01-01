Главное 28 января: Ускорение вакцинации и премии
Рада приняла за основу законопроект о более быстрой регистрации СOVID-препаратов, самых способных учащихся в Украине предлагают поощрять премиями и грантами. Мы собрали важные новости минувшего дня.
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ВР проголосовала за срочную вакцинацию
В первом чтении принят законопроект об экстренной вакцинации против коронавируса. Пока СOVID-вакцины еще не прошли полный цикл испытаний в Украине. В то же время парламент хочет начать срочное использование препаратов по примеру стран Европы. Закон также нужен для регистрации вакцин в Украине.
Самые умные школьники будут получать премии и гранты
Подписан указ, согласно которому самых целеустремленных и талантливых детей будут мотивировать денежными наградами. Так, президентские стипендии, в частности, решено давать за лучшие результаты ВНО. Победителям всеукраинских и международных олимпиад по учебным дисциплинам хотят вручать премии. Также предусмотрены гранты на обучение за границей.
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В Украине увеличилась средняя заработная плата
Номинальный средний оклад украинского штатного сотрудника в декабре 2020 года составил 14 179 грн. При этом самой большой была зарплата в 21 812 грн. в Киеве. Самая низкая начисленная ставка зафиксирована в Черниговской области - 10 921 гривна.
Вступили в силу новые санкции в отношении России
Президент Владимир Зеленский дал старт исполнению решения Совета нацбезопасности о санкциях для РФ. Ограничения коснутся российских физических и юридических лиц. Санкционного списка пока нет в открытом доступе, а одно решение СНБО засекречено.
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В Украине налоговую милицию заменит БЭБ
Рада законом одобрила открытие Бюро экономической безопасности – БЭБ. Бюро будет действовать вместо налоговой милиции, которую ликвидируют. В состав структуры войдут все подразделения по противодействию экономическим преступлениям. Основной упор для БЭБ сделают на аналитическую работу, в результате рассчитывают уменьшить давление на бизнес и наладить инвестиционный климат.
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Экс-президент Янукович может получить еще один срок
ГБР подготовило подозрение для Виктора Януковича, связанное с подписанием в пользу РФ “харьковских соглашений”. Следствие установило, что бывший президент сговорился с должностными лицами России в верхушке власти, чтобы помочь им организовать подрывную работу против Украины. Таким образом, Януковича обвиняют в государственной измене.
В мире зафиксировали падение уровня коррупции в Украине
За последний год индекс восприятия коррупции в Украине поднялся на девять позиций. Государство оказалось на 117 месте из 180 возможных в глобальном рейтинге стран мира. В этом году Украине дали на 3 балла больше, чем в минувшем.
Напомним, ранее мы писали, что ПАСЕ подтвердила полномочия России.