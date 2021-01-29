Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд – Госстат

Чаще всего люди не платят за газ – 31,5 млрд долга.

Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд. В декабре граждане заплатили 72,6% от начисленных сумм. Подробности передает Государственная служба статистики.

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Так, в декабре 2020 года начисления за коммунальные услуги с учетом электричества составляли 28 млрд грн. В ноябре они составляли 22,1 млрд. Люди выплатили 20,3 млрд от общей суммы платежек.

По данным Госстата, долги по коммуналке составляли 73,6 млрд грн. Месячный рост составил 7,5 млрд.

Начисления по коммуналке Госстат

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По состоянию на 31 декабря долг за газ был на уровне в 31,5 млрд грн, за горячую воду и тепло – в 24,1 млрд, за электроэнергию – в 6,1 млрд, за водоснабжение – в 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом – в 5,1 млрд, а за вывоз бытовых отходов – в 1,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов престарелых.