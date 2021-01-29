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Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд – Госстат

Комментариев: 2
Чаще всего люди не платят за газ – 31,5 млрд долга.
Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд – Госстат
Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд – Госстат
depositphotos.com

Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд. В декабре граждане заплатили 72,6% от начисленных сумм. Подробности передает Государственная служба статистики.

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Так, в декабре 2020 года начисления за коммунальные услуги с учетом электричества составляли 28 млрд грн. В ноябре они составляли 22,1 млрд. Люди выплатили 20,3 млрд от общей суммы платежек.

По данным Госстата, долги по коммуналке составляли 73,6 млрд грн. Месячный рост составил 7,5 млрд.

Начисления по коммуналке
Начисления по коммуналке
Госстат

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По состоянию на 31 декабря долг за газ был на уровне в 31,5 млрд грн, за горячую воду и тепло – в 24,1 млрд, за электроэнергию – в 6,1 млрд, за водоснабжение – в 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом – в 5,1 млрд, а за вывоз бытовых отходов – в 1,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов престарелых.

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Теги: долг, коммуналка, жилищно-коммунальные услуги, Госстат, газ
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Комментариев (2)
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vaxxojret    29.01.2021, 16:30
Оценка:  -22
vaxxojret
И это ещё никому не приходили"платёжки"за январь с"европейскими"суммами. На что надеется гнилой клоун со своими подельниками?Что люди будут пухнуть с голода,но по всё-равно будут отдавать последние деньги барыгам-монополистам за услуги ЖКХ?А вот xyи вам,сyкам,в обе руки и за обе щеки!
WТF2wtf    29.01.2021, 16:37
Оценка:  -1
WТF2wtf
Чего ты истеришь,
штатное антиукраинское быдло-многостаночник оккупантов и убийц из раши?
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