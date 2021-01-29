Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд – Госстат
Долги украинцев по коммуналке выросли на 7,5 млрд. В декабре граждане заплатили 72,6% от начисленных сумм. Подробности передает Государственная служба статистики.
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Так, в декабре 2020 года начисления за коммунальные услуги с учетом электричества составляли 28 млрд грн. В ноябре они составляли 22,1 млрд. Люди выплатили 20,3 млрд от общей суммы платежек.
По данным Госстата, долги по коммуналке составляли 73,6 млрд грн. Месячный рост составил 7,5 млрд.
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По состоянию на 31 декабря долг за газ был на уровне в 31,5 млрд грн, за горячую воду и тепло – в 24,1 млрд, за электроэнергию – в 6,1 млрд, за водоснабжение – в 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом – в 5,1 млрд, а за вывоз бытовых отходов – в 1,1 млрд.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов престарелых.
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