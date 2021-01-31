Близ Киева разбился в ДТП гражданин Турции

Мужчина скончался в машине скорой помощи.

ДТП произошло на автодороге Киев-Обухов в Обуховском районе.

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Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель Renault Megane не справился с управлением и выехал на встречку. В результате он врезался в авто такой же марки, которое ехало во встречном направлении.

Водитель, из-за которого произошла авария, доставлен в больницу. У него многочисленные травмы. Автомобилист, сидевший за рулем второй машины, умер в карете скорой помощи. По информации полиции, погибшим оказался 37-летний гражданин Турции.

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Инцидент расследуют правоохранители, обстоятельства устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

Авария произошла на Обуховской трассе kv.npu.gov.ua

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