Украину засыпет снегом

По Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

"1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем в большинстве северных областей значительный снег и мокрый снег, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях гололед, налипание мокрого снега, в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве 1 февраля также ожидается значительный снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).