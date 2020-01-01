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Украину засыпет снегом

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В Киеве 1 февраля ожидается значительный снег, на дорогах гололедица - первый уровень опасности, желтый.
По всей стране ожидаются снегопады
По всей стране ожидаются снегопады
 
По Украине на 1 февраля объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный снег и гололедица, сообщает Укргидрометцентр.
 
"1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем в большинстве северных областей значительный снег и мокрый снег, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях гололед, налипание мокрого снега, в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
 
В Киеве 1 февраля также ожидается значительный снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
 
Напомним, что в Одессе в пятницу, 29 января, умер младенец из-за того, что скорая помощь якобы по дороге на вызов застряла в снегу.
 
 
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Теги: снегопады, снег, скорая помощь, снегопад, штормовое предупреждение, Укргидрометцентр
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Источник: korrespondent.net

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