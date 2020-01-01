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Кравчук назвал главный вопрос для референдума

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Украинцы должны решить, как необходимо организовать жизнь на неподконтрольных Киеву украинских территориях, считает Леонид Кравчук.
Кравчук предложил тему первого всеукраинского референдума
Кравчук предложил тему первого всеукраинского референдума
news.24tv.ua

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вынести на всеукраинский референдум вопрос об организации жизни в отдельных районах Донбасса и в Крыму. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье, 31 января.

"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. <...> Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - отметил экс-президент.

При этом он подчеркнул, что аннексия полуострова и война на востоке Украины воспринимаются украинскими политическими силами по-разному.

По словам Кравчука, "политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках".

"И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе", - объяснил глава делегации.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла законопроект о референдуме. Согласно документу, на референдум могут быть вынесены такие вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции; вопросы общегосударственного значения; об изменении территории Украины; об утрате действия законом или его отдельными положениями.

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Теги: Кравчук, референдум, донбасс, аннексия Крыма, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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