Кравчук назвал главный вопрос для референдума

Украинцы должны решить, как необходимо организовать жизнь на неподконтрольных Киеву украинских территориях, считает Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вынести на всеукраинский референдум вопрос об организации жизни в отдельных районах Донбасса и в Крыму. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье, 31 января.

"Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. <...> Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - отметил экс-президент.

При этом он подчеркнул, что аннексия полуострова и война на востоке Украины воспринимаются украинскими политическими силами по-разному.

По словам Кравчука, "политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках".

"И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе", - объяснил глава делегации.

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла законопроект о референдуме. Согласно документу, на референдум могут быть вынесены такие вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции; вопросы общегосударственного значения; об изменении территории Украины; об утрате действия законом или его отдельными положениями.

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