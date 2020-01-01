"Работа в ЕС": Винницкие мошенники обманули 69 человек

Каждый потерпевший отдал мошенникам 700 евро.

В Виннице правоохранители разоблачили группу мошенников, участники которой под предлогом трудоустройства за рубежом незаконно присвоили более 2 млн гривен граждан. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, в преступную группу входили пять человек. Они размещали объявление о трудоустройстве за границей, в частности, в странах Ближнего Востока и Европы. От их действий пострадали не менее 69 человек из разных регионов Украины.

Каждый потерпевший отдал мошенникам за "трудоустройство" 700 евро. Общая сумма ущерба составляет более 2 млн гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей) УК Украины. Организатору группы уже предъявили подозрение в совершении преступления. Готовятся материалы для предъявления подозрения другим участникам преступной группы.

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Ранее полицейские в Винницкой и Киевской областях задержали четырех участников вооруженной банды, которые подрывали банкоматы и забирали из них деньги.