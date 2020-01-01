На Закарпатье глава ОТГ создал свою банду

Преступную группу будут судить за присвоение 650 тысяч гривен.

На Закарпатье будут судить членов преступной группировки, которую возглавлял председатель местной объединенной территориальной громады (ОТГ). Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, обвиняемые завладели средствами, выделенными на строительство объектов на территории Мукачевского района.

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По данным следствия, организовал преступную схему завладения бюджетными средствами председатель одной из ОТГ и привлек двух предпринимателей, чьи интересы лоббировал во время проведения государственных закупок.

В течение 2018-2020 годов проводились строительные работы на пяти объектах на территории Мукачевского района. Председатель ОТГ лично выбирал объекты, которые практически не требуют или частично требуют текущего или капитального ремонтов. Основанием для такого выбора было то, что на таких объектах будут проводить работы с минимальным объемом и затратами.

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С победителями тендеров – подконтрольными предпринимателями – заключались соответствующие соглашения, а те, в свою очередь, договаривались с инженерами по технадзору. Последние при осмотре объектов закрывали глаза на нарушения государственных строительных норм.

А чтобы скрыть свою преступную деятельность, в официальные документы вносили заведомо недостоверные сведения об объемах работ и их стоимости.

По такой схеме злоумышленники завладели более 650 тысячами гривен бюджетных средств.

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Организатору и участникам группировки было сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которая ими была оплачена. Председателя ОТГ отстранили от занимаемой должности.

Сейчас обвинительный акт в отношении председателя ОТГ, двух предпринимателей и двух инженеров направлен в суд. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, страны G7 разочарованы тем, как Украина борется с коррупцией. Причинами является наличие заинтересованных кругов.