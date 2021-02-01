Врачи рассказали о состоянии пострадавшего.

В Днепре девушка выпала из окна 14 этажа на голову мужчине depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Днепре девушка выпала из окна 14 этажа прямо на голову мужчине, который в тот момент выходил из подъезда. Подробности передает “Информатор“.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в понедельник, 1 февраля. Главврач Днепропетровской областной больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что предположительно девушка упала с высоты 14 этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

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Что касается мужчины, на которого она упала, он получил травмы и был госпитализирован. 34-летний пострадавший в момент падения выходил из подъезда на работу. Врачи диагностировали у него множественные переломы, перелом хребта, а также черепно-мозговую травму. Мужчина слышал звуки от удара, но больше ничего не помнит.

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