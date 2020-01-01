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Дубинского официально исключили из "Слуги народа"

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Депутат покинул фракцию по итогам голосования.
Дубинского официально исключили из "Слуги народа"
Дубинского официально исключили из "Слуги народа"
УНИАН

Александр Дубинский официально исключен из “Слуги народа“. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об этом на пленарном заседании.

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Дубинского исключили из “Слуги народа“ по итогам голосования, которое состоялось в понедельник, 1 февраля.

“Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии “Слуга народа“ в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича“, – заявил Разумков на заседании.

Теперь Дубинский является внефракционным депутатом.

За исключение депутата из “Слуги народа“ проголосовали более 180 депутатов. Само голосование было проведено в форме сбора подписей.

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Стоит отметить, что в январе США обвинила Дубинского во вмешательстве в американские выборы. Он был внесен в санкционный список. У Зеленского обещали наказать причастных лиц, несмотря на партию, к которой они принадлежат.

Ранее сообщалось, что глава “Слуги народа“ Давид Арахамия не исключает объединения с “Батькивщиной“.

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Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Александр Дубинский, Дмитрий Разумков
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