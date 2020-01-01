Дубинского официально исключили из "Слуги народа"

Депутат покинул фракцию по итогам голосования.

Александр Дубинский официально исключен из “Слуги народа“. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об этом на пленарном заседании.

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Дубинского исключили из “Слуги народа“ по итогам голосования, которое состоялось в понедельник, 1 февраля.

“Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии “Слуга народа“ в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича“, – заявил Разумков на заседании.

Теперь Дубинский является внефракционным депутатом.

За исключение депутата из “Слуги народа“ проголосовали более 180 депутатов. Само голосование было проведено в форме сбора подписей.

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Стоит отметить, что в январе США обвинила Дубинского во вмешательстве в американские выборы. Он был внесен в санкционный список. У Зеленского обещали наказать причастных лиц, несмотря на партию, к которой они принадлежат.

Ранее сообщалось, что глава “Слуги народа“ Давид Арахамия не исключает объединения с “Батькивщиной“.