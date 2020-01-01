Досудебное расследование уже закончено.

В Тернополе заочно осудят командира "ЛНР", воевавшего против Украины depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Тернополе заочно осудят одного из командиров самопровозглашенной “ЛНР“. Обвиняемый воевал против Украины. Подробности передает пресс-служба областной прокуратуры.

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Обвиняемым является житель Брянки. Следствие считает, что весной 2014 года он стал членом 15 батальона территориальной обороны “Брянка СССР“ на временно оккупированных территориях. С того момента в составе врага он участвовал в боевых действиях против украинских защитников.

Став командиром незаконного формирования, боевик занимался организацией дежурства других боевиков, совершения убийств и взрывов, использования оружия, а также артиллерийских обстрелов территорий Луганской области. Кроме того, гражданин был активным участником в этих незаконных действиях.

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Командир самопровозглашенной “ЛНР“ скрывается, потому его объявили в розыск. Досудебное расследование было завершено и направленно в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура расследует вовлечение детей в военный конфликт на Донбассе.