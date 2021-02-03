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Обслуживание на украинском: социологи узнали мнение граждан

Комментариев: 3
С 16 января сфера обслуживания перешла на государственный язык.
Сфера обслуживания перешла на украинский, большинство одобряет
Сфера обслуживания перешла на украинский, большинство одобряет
depositphotos.com

Более 60% граждан Украины поддерживают действующую норму закона о государственном языке, согласно которой с 16 января сфера обслуживания по умолчанию переходит на государственный язык общения с клиентом. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

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Действующую норму закона об обслуживании на украинском языке поддерживают 61,7% жителей Украины, не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

Больше всего данную норму поддерживают жители Запада и Центра (79,4% и 66,2% соответственно), меньше всего - на Востоке Украины (38,8%, тогда как 55,8% не поддерживают).

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Уровень поддержки закона на Юге составляет 49%, а 46,2% респондентов отметили, что не поддерживают.

На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%. В то же время, на Донбасс приходится только 84 из 1205 опрошенных респондентов. А опрос проводился только на подконтрольной Украиной территории Донбасса.

Напомним, с 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык. По просьбе клиента обслужить могут на другом языке.

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Теги: опрос, социологи, украинский язык
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Комментариев (3)
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ffdbff    03.02.2021, 16:39
Оценка:  -29
ffdbff
60% поддерживают насильственную гавномовизацию - это маловато, оскотинившихся намного больше.
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 16:43
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Пожалуйся в Спортлото, мокша, или в Лигу сексуальных меньшинств.
WTF2wtf    03.02.2021, 16:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ого как пукан порвало упоротому нацисту из-за поребрика ...
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