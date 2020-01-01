В Ивано-Франковске пара занялась сексом на городской ратуше

Мэр города уже предложил зарабатывать на секс-аренде ратуши.

Пара занялась сексом на городской ратуше кадр из видео

В Ивано-Франковске на смотровой площадке исторического здания городской ратуши пара занялась сексом. Видео, обнародованное в сети местным блогером, уже успело вызвать определенный резонанс в городе.

Читай также: Во время секса в теле девушки застрял помидор

После того, как видео облетело Интернет, жители Франковска даже попросили освятить ратушу из-за “крамольного поведения“. Соответствующая петиция появилась на сайте города.

“В связи с крамольным поведением отдельных индивидуумов на смотровой площадке городской ратуши 2 февраля 2021 года, зафиксированного на видеопленку, прошу провести освящение данного объекта с расходом воды не менее 10 мл/кв.м,“ — говорится в электронной петиции.

Сейчас ее подписали лишь три человека. Если до 3 мая она соберет еще 247 подписей, местная власть примет петицию к рассмотрению.

Читай также: В Словакии грабителя задержали оральным сексом

В свою очередь, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал на своей странице в Facebook предложение ввести “новую услугу на ратуше“. Мэр предлагает “тариф“ в размере 100 тысяч гривен за “занятия любовью на фоне панорамы города“.

Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить КП “Центр развития города и рекреации“, — написал Марцинкив.

скриншот

Напомним, в Перу адвокат занялся сексом на онлайн-заседании суда. Любовный акт попал на всеобщее обозрение. После инцидента адвокату запретили участвовать в заседаниях суда, ситуацией занимается прокуратура.