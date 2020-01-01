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В Хмельницкой области произошла вспышка COVID-19

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От 0 до 429 новых случаев коронавируса за сутки.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/odazakarpattya/

В Хмельницкой области вчера, 3 февраля, медики выявили 429 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные СНБО. При этом за предыдущий день там вообще не было ни одного случая заражения. 

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Вчера в Хмельницкой области зарегистрировано больше всего новых случаев коронавируса из всех регионов Украины. В число антилидеров также попали Ивано-Франковская область (+354), Киев (+342), Львовская (+308) и Харьковская (+299) области. 

С начала пандемии в Хмельницкой области же подтверждено 44 393 случая COVID-19. Выздоровели 41 188 человек, а 799 – умерли. Продолжают болеть 2 406 человек.

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Всего вчера, 3 февраля, в Украине медики подтвердили 5 082 новых случая COVID-19. Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек. В больницы направили 1 893 человек.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в феврале. Летом текущего года вакцина появится в коммерческой продаже.

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Теги: Хмельницкая область, коронавирус, COVID-19
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