На Прикарпатье пьяный за рулем устроил ДТП с пострадавшими

Машина вылетела в кювет, водитель и пассажиры в больнице.

В Долине на Ивано-Франковщине произошла авария с потерпевшими.

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Об этом сообщает Управление гражданской защиты Ивано-Франковской обладминистрации.

Уточняется, что водитель Фольксвагена-Транспортера Т-5 на ул. Б. Хмельницкого не справился с управлением. В итоге он съехал с проезжей части, после чего авто перевернулось.

Пострадало двое пассажиров – 1981 и 1982 гг. рождения. У водителя тоже повреждения – сломанный шейный отдел позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма.

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Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение. Они все – жители Болехова.

Пассажиров и автомобилистов опросили. Установлено, что водитель был пьян, у него в крови нашли 1,41 промилле алкоголя.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове женщину на переходе насмерть сбила легковушка.

