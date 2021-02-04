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Украинцы хотят обновления власти – социологи

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Большинство граждан выступают за полное обновление центральной власти.
Половина украинцев хотят уволить Зеленского
Половина украинцев хотят уволить Зеленского
ОП

Идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных выборов поддерживают 63% украинцев. Идею отставки президента и назначения досрочных выборов президента одобряют 50% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.

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“Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают - 30%. Отставку правительства и назначения нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают - 29%. Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%“, - сказано в сообщении.

В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%, президентских - с 39 до 50%, избрание нового Кабминм - с 60 до 62%.

ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

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В опросе участвовали 2000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки. Ошибка репрезентативности не более 2,2%. Опрос проведен 2-3 февраля.

Напомним, социологи опубликовали свежий президентский рейтинг. Рейтинг Зеленского снижается, но он все еще на первом месте по уровню поддержки.

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Теги: опрос, Зеленский, президент, Кабмин, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    04.02.2021, 13:16
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Какая-то неправильная статья. Забыли добавить, про любовь к Мертвечуку.
lusyika    04.02.2021, 13:02
Оценка:  +3
lusyika
Идею роспуска Верховной Рады и проведения досрочных выборов поддерживают 63% украинцев.... А ДЕ ПОДІЛИСЬ ЩЕ 10% ??? В нори залягли?????
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