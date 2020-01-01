Переселенцев освободят от штрафов по кредитам

Рада рассматривает законопроект, который защитит переселенцев, потерявших доходы и жилье.

Верховная Рада принят в первом чтении законопроект №2329, который предусматривает ряд льгот и послаблений для внутренне перемещенных лиц. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, взять документ за основу согласились 333 народных депутата.

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В случае принятия законопроекта в целом лица, утратившие место жительства и доход в результате конфликта на Донбассе и оккупации Крыма, будут освобождены от санкций за невыполнение своих финансовых обязательств. При этом отсутствие возможности выполнить свои обязательства переселенцам не придется доказывать в суде.

Также документ призван устранить некоторые пробелы и несогласованности в действующем законодательстве о защите прав перемещенных лиц.

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В частности переселенцам нельзя будет начислять проценты по кредитам и займам сверх той суммы, которая начисляется до срока исполнения основного обязательства. Также они освобождаются от выплаты неустойки (штраф, пеня), к их долгам не применяются индекс инфляции за время просрочки и другие финансовые санкции.

Законопроект предлагает запретить уступку (продажа, передача) прав требования по кредитным договорам и договорам займа внутренне перемещенных лиц без согласия должника.

Однако указанные послабления не касаются долгов, возникших до апреля 2014 года.

Напомним, в Украине обличителей коррупции защитят и вознаградят. Рада одобрила создание Единого портала сообщений о коррупции.