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Рада одобрила законопроект о цифровых паспортах

Комментариев: 1
Пока документ прошел только первое чтение, но уже получил широкую поддержку депутатов.
Электронный паспорт скоро получит законный статус
Электронный паспорт скоро получит законный статус
facebook.com/mintsyfra

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4355, который приравнивает цифровые паспорта к бумажным и пластиковым. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, законопроект поддержали 303 народных депутата.

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Как отметили в парламентской пресс-службе, сейчас использование цифровых паспортов регламентируется постановлением Кабинета министров. Такой подход является временной мерой, а также имеет ряд ограничений.

Законопроект о цифровом паспорте снимает ограничения и делает цифровой паспорт полноценным законным документом. После принятия проекта закона в целом в украинском законодательстве появятся понятия “э-паспорт“ и “э-паспорт для выезда за границу“.

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Также закон определит, что оба вида паспортов выдаются бесплатно по желанию лица и могут предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы; въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Напомним, Рада приняла закон о дистанционной работе. Законопроект утвердили во втором чтении.

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Теги: законопроект, диджитализация, паспорт, цифровой паспорт, Верховная Рада
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Комментариев (1)
BOAR    04.02.2021, 17:10
Оценка:  -1
BOAR
а через пару лет будет аутентификация по сетчатке глаза)
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