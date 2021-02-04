"Требую закрытия "НАШ": Задержанный активист угрожает самоубийством

Мужчина хочет, чтобы глава МВД Арсен Аваков приехал к зданию полиции.

В четверг, 4 февраля, у здания телеканала “НАШ“ произошли стычки активистов с полицией. Часть протестующих задержали. Один из них угрожает самоубийством в отделении полиции. Мужчина уже назвал свои требования. Подробности передает “РБК-Украина“.

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Так, задержанный активист выбрался из окна отделения полиции и угрожает прыгнуть вниз, если правоохранители попробуют его снять. По данным соцсетей, задержанный является ветераном АТО, который получил ранение под Иловайском.

При просмотре опубликованного ролика слышно, что мужчина требует прибытия Арсена Авакова и закрытия телеканала, под которым его задержали во время протестов.

“Я требую, чтобы Аваков явился прямо сюда. Я требую, чтобы здесь появились все телеканалы. Чтобы они транслировали мои требования. Я требую, чтобы закрыли телеканал “НАШ“. Я требую, чтобы все пророссийские телеканалы были закрыты“, – сказал он.

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Как сообщают СМИ, ссылаясь на полицию, самоубийством угрожает именно задержанный под зданием телеканал “НАШ“ активист.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Канада поддержали Киев после санкций в отношении каналов и депутата Тараса Козака.