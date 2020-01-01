Минздрав готов вакцинировать 21 млн украинцев к осени

Но получить бесплатную прививку хотят меньше 50% граждан.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к осени власти готовы бесплатно вакцинировать 21 млн украинцев. Но согласно соцопросам, привиться от коронавируса хотят далеко не все люди. Подробности прозвучали на часе вопросов к правительству.

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По словам министра, вакцинация будет проходить в 4 этапа. В их рамках привиться должны 21 млн человек из группы риска.

“Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности будут… Есть проблема – количество людей, которое готово к вакцинации“, – сказал он.

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Так, получить бесплатную COVID-прививку в данный момент готово лишь 43-45% населения, отметил Степанов. На это указывают данные социологических исследований.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине запустят портал о COVID-вакцинации. Глава Минздрава рассказал о работе сервиса.