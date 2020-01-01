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В Хмельницкой области карета скорой помощи застряла в болоте

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Пациентку еле успели спасти.
Скорая застряла по дороге к пациенту
Скорая застряла по дороге к пациенту
km.dsns.gov.ua

Инцидент произошел на Хмельнитчине в Полонном. Там на ул. Худякова увязла в болоте скорая помощь.

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Об этом сообщил пресс-центр регионального управления ГСЧС, показав фото и видео.

На место вызвали спасателей, они прибыли на специальной аварийно-спасательной машине. Скорую вытащили с помощью электрической лебедки на асфальт.

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Уточняется, что медики ехали на вызов к двухлетней девочке. Благодаря бойцам ГСЧС малышку быстро транспортировали в Полонскую центральную районную больницу, где ей оказали неотложную помощь.

Напомним, ранее мы писали, что на Киевщине три человека насмерть отравились угарным газом.

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Теги: ГСЧС, спасатели, скорая, медики, видео, Хмельницкая область
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