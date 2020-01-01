Вырваны когти, порезы, истощение: Копы открыли дело против садиста

В Энергодаре мужчина брал домой беспризорных животных, с которыми потом крайне жестоко обращался.

В Запорожье по обращениям зоозащитников полиция открыла уголовное производство против жителя Энергодара. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина стал фигурантом уголовного производства, открытого по фактам жестокого обращения с животными.

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Отмечается, что в конце января волонтеры, которые через социальные сети пристраивают бездомных животных, обратили внимание на жителя Энергодара. Он активно откликался на объявления и забирал животных домой.

Когда таких случаев набралось более пяти, зоозащитники решили проверить, в каком состоянии содержатся животные. Однако, новый хозяин отказался их показать, заявив, что они отсутствуют по разным причинам.

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Волонтеры пришли по адресу проживания мужчины. Последний вел себя агрессивно и в квартиру никого не пустил. Позже, он вернул одного котенка, но состояние животного свидетельствовало, что с ним обращались жестоко. По словам зоозащитницы, животное было очень истощенным, с вырванными когтями, ранениями и порезами. Понадобилась неотложная помощь ветеринаров.

Активисты написали заявления в отдел полиции №1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области.

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В ходе рассмотрения материалов было установлено, что житель Энергодара 1974 года, находясь по месту своего проживания, жестоко обращается с животными.

3 февраля дознавателем отдела полиции Энергодара открыто уголовное производство по признакам совершения уголовного проступка, указанного в ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции, фигуранту грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, Рада завернула законопроект о защите животных. Ужесточение наказаний за убийство животных пока откладывается.