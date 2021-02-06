Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Откуда эти деньги? Заработали на войне": Аваков о закрытых каналах

Комментариев: 15
По словам главы МВД, журналисты получали зарплаты в конвертах из денег, заработанных на войне.
Аваков рассказал о деньгах с войны
Аваков рассказал о деньгах с войны
кадр из видео

Материалы следствия подтверждают, что пропагандистские телеканалы в Украине финансируются из средств, которые были заработаны их владельцами из-за войны на Донбассе. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“ заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникаций МВД.

Читай также: “Были железо-бетонные причины“ – Зеленский о блокировке каналов

По словам Авакова, журналисты заблокированных каналов официально получали зарплату в 3-5 тысяч гривен, а остальное – в конверте. Эта неофициальная часть денег поступала от “заработка на войне“.

“Откуда эти деньги? И нам всем известно, откуда. Я видел материалы следствия. Часть производств расследовали подразделения МВД. По этой информации становится понятно, что ряд наших соотечественников имеет “черную кассу“ и зарабатывает на этой войне. И из этих средств финансирует пропагандистскую деятельность“, - заявил Аваков.

Глава МВД отметил, что уголовный процесс по данным фактам очень длительный и может длится годы. И всё это время каналы продолжали бы вести вещание.

Мы могли бы дождаться окончания расследования, это продолжалось бы годы. Но мы выбрали путь защититься от информационного яда, а уже потом продолжать расследование, - подчеркнул Аваков.

Напомним, Аваков в запрете ряда телеканалов увидел освобождение Донбасса и Крыма. Глава МВД призвал не путать понятия “свобода слова“ с “антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора“.

Поделись:
Теги: Аваков, МВД, телеканал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    06.02.2021, 14:11
Оценка:  +1
Духовный_скреп
А почему уголовный процесс такой длительный? Бери пример с московии,у них быстро неугодных закрывают,а у вас всё годами тянется.
fjyhffdlf    06.02.2021, 13:51
Оценка:  -26
fjyhffdlf
Ара,у тебя есть доказательства того что эти деньги заработаны именно"на войне"?Или как всегда,лишь бы голословно пернуть в муку,в надежде что в эти фантазии кто-нибудь поверит?
WTF2wtf    06.02.2021, 13:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
Штатное быдло оккупантов из раши,
ты доказывай дальше, что танки из шахт, а Крым с Донбассом оккупировала Монголия ...
alex-zol    06.02.2021, 14:09
Оценка:  -3
alex-zol
О грязночубый ботяра проснулся)))))
WTF2wtf    06.02.2021, 14:13
Оценка:  +2
WTF2wtf
Да мне пох, что ты голову не моешь,
конченое быдло оккупантов ... ты просто убогая нацистская гниль, только скачешь и тупо гадишь
FREEMANY25    06.02.2021, 13:36
Оценка:  -24
FREEMANY25
Каждый судит по себе )) , сын то Авакова )) на рюкзаках денег поднял .
FREEMANY25    06.02.2021, 13:36
Оценка:  -24
FREEMANY25
Так как Аваков заработал , никто кроме Пети не заработал.
БРОКЕР_666    06.02.2021, 13:06
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
alex-zol
лишнехромосомное, а разве броники ведут пропагандистскую войну на Украинском медиа-пространстве за счёт агрессора? или поливают грязью УКРАИНУ, её народ, культуру и историю?
alex-zol    06.02.2021, 13:29
Оценка:  -24
alex-zol
ну да, гладить против шерсти власть- это агрессия)))))
тогда плати коммуналку и не плачь, раб и лох)))))
WTF2wtf    06.02.2021, 14:14
Оценка:  +2
WTF2wtf
Убогая шавка воров и убийц,
дорогу нахyй потеряла, гниль геббельсовская имени Хyйла-путина?
alex-zol    06.02.2021, 12:54
Оценка:  -25
alex-zol
Аваков, а че там с брониками?!!!!!!
Путин-Xyйло    06.02.2021, 13:05
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А какое дело кацапскому боту?!
alex-zol    06.02.2021, 13:28
Оценка:  -24
alex-zol
че не на суржике, чучело?)))))
Путин-Xyйло    06.02.2021, 13:06
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Спрашивай у Пыни за Геленджик!
WTF2wtf    06.02.2021, 14:00
Оценка:  -1
WTF2wtf
Нах ты скачешь тут,
нацистская гниль военных преступников из раши?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь