"Откуда эти деньги? Заработали на войне": Аваков о закрытых каналах

По словам главы МВД, журналисты получали зарплаты в конвертах из денег, заработанных на войне.

Аваков рассказал о деньгах с войны кадр из видео

Материалы следствия подтверждают, что пропагандистские телеканалы в Украине финансируются из средств, которые были заработаны их владельцами из-за войны на Донбассе. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“ заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникаций МВД.

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По словам Авакова, журналисты заблокированных каналов официально получали зарплату в 3-5 тысяч гривен, а остальное – в конверте. Эта неофициальная часть денег поступала от “заработка на войне“.

“Откуда эти деньги? И нам всем известно, откуда. Я видел материалы следствия. Часть производств расследовали подразделения МВД. По этой информации становится понятно, что ряд наших соотечественников имеет “черную кассу“ и зарабатывает на этой войне. И из этих средств финансирует пропагандистскую деятельность“, - заявил Аваков.

Глава МВД отметил, что уголовный процесс по данным фактам очень длительный и может длится годы. И всё это время каналы продолжали бы вести вещание.

Мы могли бы дождаться окончания расследования, это продолжалось бы годы. Но мы выбрали путь защититься от информационного яда, а уже потом продолжать расследование, - подчеркнул Аваков.

Напомним, Аваков в запрете ряда телеканалов увидел освобождение Донбасса и Крыма. Глава МВД призвал не путать понятия “свобода слова“ с “антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора“.