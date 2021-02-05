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"Были железо-бетонные причины" – Зеленский о блокировке каналов

Комментариев: 21
Президент признался, что искренне ненавидит цензуру, но вынужден был пойти на блокировку трех каналов.
Зеленский не раскрыл основания блокировки
Зеленский не раскрыл основания блокировки
кадр из видео

Для блокировки телеканалов  “112 Украина“, NewsOne и ZIK были “железо-бетонные причины“, но огласить их пока невозможно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к нации в пятницу, 5 февраля.

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Глава государства отметил, что еще со времен своей работы на телевидении искренне ненавидит цензуру.

“Не кажется ли вам, что если даже я - человек которого часто просили “это не говорить”, “а вот про это - не шутить”; человек, которому запрещали концерты, фильмы и сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова, так вот – если при всем этом, я принял такое решение, то на это были весомые, железо-бетонные причины?“ – задается вопросом Зеленский.

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Он напомнил, что, давая президентскую присягу, поклялся защищать суверенитет, независимость и безопасность страны. При этом Украина до сих пор живет в условиях войны, когда часть ее территории оккупирована. В этих условиях еще в 2014 году Верховной Радой был принят закон о санкциях.

В строгом соответствии этому закону, а также Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады Украины и ее постановления от 2018-го года, а также данных Службы Безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, СНБО Украины приняло решение о применении санкций к собственнику каналов “112 Украина“, NewsOne и ZIK, - заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что именно эти причины, а не критика президента, являются главным основанием для блокировки вещания.

Напомним, глава СНБО заявил, что блокировку каналов “отменить уже невозможно“. Решение принято на основе серьезной доказательной базы, собранной спецслужбами.

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Теги: Зеленский, президент, санкции, телеканал
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Комментариев (21)
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fulminate    05.02.2021, 20:02
Оценка:  0
fulminate
Не ну про железобетонные причины можно не говорить, все итак понятно. Вопрос в другом - почему только сейчас? Тот же вопрос к Пете...
ВасяизИваново    05.02.2021, 19:53
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Зе положил на законы болт! Вот это свобода, вот это Еуропа!
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:59
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Не скули, паскуда деревенская. Тебе, кроме твоей засранной избы, ничего не светит.
sebax    05.02.2021, 20:01
Оценка:  0
sebax
Васюш, подай у суд? Тобі дадуть вичерпну відповідь.
А свої міркування прибережи для аборигенів в Усть-Пердюйску своєму, так зрозуміло?
FREEMANY25    05.02.2021, 19:33
Оценка:  -24
FREEMANY25
Почитал коменты - все друг друга пилорасят . Железо бетонные - это критика президента - а НЕХХОЙ.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:36
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Тут все проще - "отстрел" кремлеботов их по минус 20 видно...
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:37
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
ОЙ
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:16
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Верно Буба говорит, молодец. Минус - нарушил Закон Украины 2704-VIII. Президент обязан говорить на украинском языке.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:21
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Ради такого дела, можно на этот раз простить
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:31
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Нет. Президент при исполнении обязан выполнять этот закон. Но сама речь Бубасика мне понравилась.
verbion    05.02.2021, 19:15
Оценка:  -25
verbion
Клоун рояльный, а это ничего что у тебя таких прав нет?
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:20
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Нет, Бес. Буба хоть и не слишком умен, но он на данный момент Президент Украины. А ты - никчемный гнилой деревенский педераст из деревни Заднево Волховского района.
verbion    05.02.2021, 19:22
Оценка:  -26
verbion
А ты обычный селюк из иваносранковской области, тупое и нищебродское
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:29
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Нет, я родился в Киеве и на данный момент здесь живу. Но очень люблю франковщину, особенно Коломыю)
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:22
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Не тебе МертвеХyй мокшанский, рассуждать про законы Украины!
WTF2wtf    05.02.2021, 19:24
Оценка:  +3
WTF2wtf
Шизоидная шавка иностранных оккупантов обижается?
Нахyй скачи, наци контуженое ...
ldferwws    05.02.2021, 19:06
Оценка:  -25
ldferwws
Не сомневайся,железно-бетонный клоун,Верховный суд решит кто прав,а кто нет.И в случае чего,тебе так не повезёт,как повезло Януковичу.Или сядешь,или ляжешь. :-)
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:10
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Соси свое Хубло, бот кацапский! Твои писаки никто даже не читает, ты в перманентном минусе, по умолчанию!
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 19:14
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Бес, тебя наeбали с Верховным судом. Агент ФСБ "Соколовский" не подавал туда иска.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:19
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Им еще не довели новую методичку!
WTF2wft    05.02.2021, 19:19
Оценка:  +2
WTF2wft
Штатное быдло-говномет оккупантов из раши,
ты не устало скакать постоянно????
Конченая гниль антиукраинская ...
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