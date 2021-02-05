"Были железо-бетонные причины" – Зеленский о блокировке каналов

Президент признался, что искренне ненавидит цензуру, но вынужден был пойти на блокировку трех каналов.

Для блокировки телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK были “железо-бетонные причины“, но огласить их пока невозможно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к нации в пятницу, 5 февраля.

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Глава государства отметил, что еще со времен своей работы на телевидении искренне ненавидит цензуру.

“Не кажется ли вам, что если даже я - человек которого часто просили “это не говорить”, “а вот про это - не шутить”; человек, которому запрещали концерты, фильмы и сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова, так вот – если при всем этом, я принял такое решение, то на это были весомые, железо-бетонные причины?“ – задается вопросом Зеленский.

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Он напомнил, что, давая президентскую присягу, поклялся защищать суверенитет, независимость и безопасность страны. При этом Украина до сих пор живет в условиях войны, когда часть ее территории оккупирована. В этих условиях еще в 2014 году Верховной Радой был принят закон о санкциях.

В строгом соответствии этому закону, а также Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады Украины и ее постановления от 2018-го года, а также данных Службы Безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, СНБО Украины приняло решение о применении санкций к собственнику каналов “112 Украина“, NewsOne и ZIK, - заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что именно эти причины, а не критика президента, являются главным основанием для блокировки вещания.

Напомним, глава СНБО заявил, что блокировку каналов “отменить уже невозможно“. Решение принято на основе серьезной доказательной базы, собранной спецслужбами.