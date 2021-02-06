MH17: Следствие не нашло вины Украины

Нет оснований винить Украину в том, что небо над Донбассом не закрыли.

Украина не имела причин закрывать небо на тот момент wikipedia.org

Согласно независимому расследованию, Украина не знала, что гражданская авиация была в опасности, когда в июле 2014 года над Донбассом был сбит рейс MH17. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на нидерландские СМИ.

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Как заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, недостаточно доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства.

Нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую Украина сыграла в этой катастрофе. Среди прочего, депутаты хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

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В отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что “было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта“, говорится в письме Блока депутатам.

Кроме того, похоже, что российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации, отметил министр.

Напомним, в октябре 2019 года парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в гибели MH17. Депутатов интересовало, почему не закрыли небо над Донбассом.