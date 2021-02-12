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Крымская платформа: Европарламент поддержал деоккупацию полуострова

Комментариев: 1
Важно привлечь в процесс Меджлис, считают депутаты.
Крымская платформа: Европарламент поддержал деоккупацию полуострова
Крымская платформа: Европарламент поддержал деоккупацию полуострова
EPA/UPG

Европарламент поддержал саммит “Крымская платформа“ и призвал предоставить ему помощь. Об этом говорится в резолюции об имплементации Соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной. Она опубликована на сайте парламента.

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В документе указывается, что Европарламент подтвердил призыв о создании международного переговорного процесса по деоккупации Крыма при участии Евросоюза.

Парламент также призвал государства-члены ЕС, высокого представителя и вице-президента предоставить необходимую поддержку для создания “Крымской платформы“. Также документ призывается обеспечить координацию и систематизацию шагов, которые направлены на восстановление территориальной целостности Украины.

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Европарламент считает, что к саммиту необходимо привлечь Меджлис крымскотатарского народа. Он является единственным органом, который является международно признанным представителем крымских татар, подчеркивается в резолюции.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза поддержал Украину на переговорах в РФ.

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Теги: Крым, Крымская платформа, Евросоюз, Европарламент, деоккупация
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Комментариев (1)
чупринка1    12.02.2021, 16:38
Оценка:  0
чупринка1
Деокупація повільна, але не відворотна
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