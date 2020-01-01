Кабмин начал выплаты за разрушенное жилье на Донбассе

Семьи получают в среднем около 275 тысяч гривен за разрушенный дом или квартиру.

Специальная правительственная комиссия приняла решение о выплате денежных компенсаций семьям, жилые дома (квартиры) которых были разрушены в результате российской агрессии на Донбассе. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в обобщенный список внесены 15 пострадавших, которые являются владельцами 13 объектов разрушенного жилья.

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Общая сумма выделенной компенсации составит 3 575 000 гривен, т.е. 275 000 гривен в среднем за каждый разрушенный объект.

Четыре разрушенных объекта находятся в городе Славянск, три - в городе Марьинка, 2 - в селе Широкино, 1 - в селе Пески, 1 - в селе Серебрянка, 1 - в городе Авдеевка, 1 - в поселке Зайцево.

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В Минреинтеграции отмечают, что с момента начала работы комиссий - 18 ноября 2020 года, было принято решение о предоставлении выплат 74 пострадавшим, которые являются владельцами 67 объектов жилого фонда в Донецкой и Луганской области. Общая сумма выплат составляет 19,9 млн грн.

В этом году Минреинтеграции увеличит финансирование программы компенсации за разрушенное жилье. Ожидается, что компенсацию получат более 300 семей.

Напомним, Резников озвучил потери от оккупации Донбасса и Луганщины. По данным министра, ущерб составил около 375 млрд грн.