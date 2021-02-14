В Лисичанске вандалы повредили памятник погибшим в АТО добровольцам

Памятник Героям-добровольцам повредили накануне вечером. Полиция и СБУ разыскивают злоумышленников.

Неизвестные повредили памятник погибшим в АТО добровольцам в Лисичанске Луганской области. Монумент был торжественно открыт в октябре 2020 года, сообщила в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"В полицию Лисичанска в 22.40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская. По данному факту открыто уголовное производство по статье 297 УК Украины", - написала в соцсети Погукай.

Она отметила, что правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.

Погукай призвала всех жителей, располагающих информацией о вандалах, обратиться в полицию.

Facebook/Татьяна Погукай

До этого сообщалось, что во Львове осквернили памятник Бандере.

Также мы писали, что на Полтавщине надругались над памятником погибшим во Второй мировой. В селе Яреськи вандалы развели у подножия монумента костер и навесили на голову памятника тряпку.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet