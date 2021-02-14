В Лисичанске вандалы повредили памятник погибшим в АТО добровольцам
Неизвестные повредили памятник погибшим в АТО добровольцам в Лисичанске Луганской области. Монумент был торжественно открыт в октябре 2020 года, сообщила в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"В полицию Лисичанска в 22.40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская. По данному факту открыто уголовное производство по статье 297 УК Украины", - написала в соцсети Погукай.
Она отметила, что правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.
Погукай призвала всех жителей, располагающих информацией о вандалах, обратиться в полицию.
До этого сообщалось, что во Львове осквернили памятник Бандере.
Также мы писали, что на Полтавщине надругались над памятником погибшим во Второй мировой. В селе Яреськи вандалы развели у подножия монумента костер и навесили на голову памятника тряпку.
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