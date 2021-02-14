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В Лисичанске вандалы повредили памятник погибшим в АТО добровольцам

Комментариев: 2
Памятник Героям-добровольцам повредили накануне вечером. Полиция и СБУ разыскивают злоумышленников.
Вандалов ищут
Вандалов ищут
Facebook/Татьяна Погукай

Неизвестные повредили памятник погибшим в АТО добровольцам в Лисичанске Луганской области. Монумент был торжественно открыт в октябре 2020 года, сообщила в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"В полицию Лисичанска в 22.40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская. По данному факту открыто уголовное производство по статье 297 УК Украины", - написала в соцсети Погукай.

Она отметила, что правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.

Погукай призвала всех жителей, располагающих информацией о вандалах, обратиться в полицию.

Facebook/Татьяна Погукай 
 

До этого сообщалось, что во Львове осквернили памятник Бандере.

Также мы писали, что на Полтавщине надругались над памятником погибшим во Второй мировой. В селе Яреськи вандалы развели у подножия монумента костер и навесили на голову памятника тряпку.
 

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Теги: Украина, вандализм, вандалы, памятник, герои, Луганская область, Лисичанск, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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krecchoo    14.02.2021, 15:03
Оценка:  -27
krecchoo
Для кого-то они может и герои.А для большинства они убийцы,бандиты и насильники.
WTF2wtf    14.02.2021, 15:25
Оценка:  +5
WTF2wtf
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- штатное быдло оккупантов и убийц из раши,
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