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Под Житомиром женщина попала под поезд на глазах у 4-летнего сына

Комментариев: 1
Пострадавшей отрезало ногу.
Под Житомиром женщина попала под поезд на глазах у 4-летнего сына
Под Житомиром женщина попала под поезд на глазах у 4-летнего сына
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Под Житомиром под поезд попала 22-летняя женщина. Инцидент случился, когда она везла своего 4-летнего сына на санках в детсад через железнодорожный переход. Подробности передает “ТСН”.

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В сообщении говорится, что поезд перекрыл проход. Пострадавшая решила перелезть под вагонами. Она пошла первой, с санками, а сына попросила подождать.

Сначала женщина пропустила санки, когда поезд тронулся, она попыталась выхватить их, но потеряла контроль и упала. В результате, ей отрезало ногу на глазах у сына, говорит пострадавшая.

Врачи пытались спасти ногу, но чтобы сохранить девушке жизнь, ее пришлось ампутировать.

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Оператор железнодорожной станции Надежда Шваб рассказала, что пострадавшая с ребенком не имели права переходить пути под вагонами. Поезд в тот день не должен был останавливаться вообще, но помешали погодные условия.

Стоит отметить, что в полиции по факту случившегося открыли уголовное производство. Правоохранители изучают показания свидетелей, а также проверяют действия железнодорожников.

Ранее сообщалось, что в Польше на украинцев с ножами напали грузины.

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Теги: поезд, ампутация, ребенок, сын, Житомирская область
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Комментариев (1)
Vixerunt    16.02.2021, 09:55
Оценка:  +4
Vixerunt
если надумала поезд перелазить ТО уже никак не под вагоном; ей хоть самой не стрёмно было под колёсами лазить. Там ведь можно между вагонами по_верху.
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