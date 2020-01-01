В Карпатах третьи сутки ищут заблудившегося киевлянина

В спасательной операции участвуют 56 человек.

В Закарпатской области третьи сутки продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который 14 февраля вместе с товарищем заблудился на горе Гимба. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Поиски сегодня возобновились в 06:00. Три группы спасателей прочесывают заснеженные склоны гор Жид-Магура и Гимба. В спасательной операции участвуют 56 человек (из них 3 волонтера) и 11 единиц техники.

14-15 февраля к поискам двух заблудившихся туристов в Карпатах привлекали вертолет Super Puma Специального авиационного отряда ГСЧС. 14 февраля в районе горы Жид-Магура удалось найти одного туриста. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Украине установится холодная погода без существенных осадков. Потепления ждать пока не следует.