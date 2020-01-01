В Чернигове мужчина отправил девочку в реанимацию, напоив алкоголем

12-летняя школьница была госпитализирована с тяжелым алкогольным отравлением.

Мужчину оштрафовали за то, что отравил ребенка cn.npu.gov.ua

В Черниговской области полицейские составили административный протокол на 33-летнего жителя областного центра, который напоил 12-летнюю девочку до потери сознания и тяжелого алкогольного отравления. Об этом информирует пресс-служба Черниговской полиции.

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Как сообщается, 14 февраля 12-летняя жительница одного из сел области приехала в Чернигов на встречу с друзьями. Вечером дети зашли в подъезд многоэтажки, где к ним вышел знакомый мужчина.

Он предложил детям угостить их спиртным. Девочка согласилась попробовать алкоголь, хотя сам молодой человек пить отказался. Вскоре ребенку стало плохо, девочка потеряла сознание.

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Когда друзья вынесли подругу из подъезда, случайные очевидцы вызвали полицию.

В итоге девочку госпитализировали в реанимационное отделение в состоянии тяжелого алкогольного отравления. В то же время на мужчину, который угощал детей алкоголем, полицейские составили протокол по статье 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения), что влечет за собой наложение штрафа.

Напомним, под Киевом отравились две семиклассницы, одна умерла. Полицейские выясняют, что послужило причиной трагедии.