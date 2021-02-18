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Криклий предупредил о ежемесячном росте цен на билеты в поездах

Комментариев: 3
Стоимость билетов начнет повышаться в марте-апреле и будет расти каждый месяц.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
Скриншот видео

В марте-апреле Укрзализныця планирует начать повышение цен на железнодорожные перевозки.

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Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы Здоровая политика.

По данным чиновника, билеты будут дорожать весь этот год. При этом повышение планируют сделать постепенным – на 2% каждый месяц.

Это будет очень легкая индексация, я бы даже не назвал это повышением, - отметил Криклий.

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В целом к концу года пассажирам придется покупать билет уже на 20 с лишним процентов дороже. По словам министра, это предусматривает финансовый план Укрзализныци. Предприятие таким образом рассчитывает перейти на самоокупаемость, так как льготы за пассажиров ему никто не компенсирует.

В то же время есть возможность сэкономить на проезде. Пассажиры получат скидку до 40%, если купят билет за несколько недель до поездки.

Напомним, ранее мы писали, что насколько стал богаче нардеп Лещенко в январе, озвучена зарплата.

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Теги: Криклий, министр, поезд, Укрзализныця
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Комментариев (3)
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masszeer    18.02.2021, 10:07
Оценка:  -23
masszeer
Этого недостаточно!Ведь"в нясь вийня с Расиий"и Путин уже давным-давно сидит в танке на границе,готовясь к наступлению в любой момент.Именно поэтому цены и тарифы должны расти не ежемесячно,а ежедневно!
WTF2wtf    18.02.2021, 10:20
Оценка:  +1
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- УкраинаЦэБурунди- ШоколадныйБох- НеистовыйГун-КудлатыйКыць,
тебе только нахyй скакать,
штатный говномет-многостаночник оккупантов и убийц из раши ...
WTF2wtf    18.02.2021, 09:59
Оценка:  0
WTF2wtf
Иди нахрен
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