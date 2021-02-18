Криклий предупредил о ежемесячном росте цен на билеты в поездах

Стоимость билетов начнет повышаться в марте-апреле и будет расти каждый месяц.

В марте-апреле Укрзализныця планирует начать повышение цен на железнодорожные перевозки.

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Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы Здоровая политика.

По данным чиновника, билеты будут дорожать весь этот год. При этом повышение планируют сделать постепенным – на 2% каждый месяц.

Это будет очень легкая индексация, я бы даже не назвал это повышением, - отметил Криклий.

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В целом к концу года пассажирам придется покупать билет уже на 20 с лишним процентов дороже. По словам министра, это предусматривает финансовый план Укрзализныци. Предприятие таким образом рассчитывает перейти на самоокупаемость, так как льготы за пассажиров ему никто не компенсирует.

В то же время есть возможность сэкономить на проезде. Пассажиры получат скидку до 40%, если купят билет за несколько недель до поездки.

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