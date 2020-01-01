Под Львовом до роженицы из группы риска почти неделю добирались врачи

В итоге женщину забрали в больницу на вездеходе спасателей.

Отдаленное село Которины Стрыского района Львовщины сильно замело снегом. Из-за этого к беременной женщине почти неделю не могли доехать медики.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС во Львовской области.

Машина скорой помощи из пгт Журавно несколько раз пыталась прорваться к пациентке, но из-за метровых сугробов возвращалась. В итоге главврач больницы обратился за помощью к спасателям.

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Сказал, что роженица находится на последней неделе беременности. Так как до этого женщина уже три раза рожала, врачи знали, что она в группе высокого риска и надо бы ее осмотреть.

Спасатели взяли медиков и отправились с ними в село на вездеходе Богун. После осмотра было решено госпитализировать будущую мать. Забрали ее с детьми и на том же вездеходе отвезли в больницу.

Напомним, ранее мы писали, что уволен директор больницы, где из-за отключения света умерли пациенты.

