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Баристу уволили за слова, что "Днепр – русский город"

Комментариев: 17
Сотрудница кафе заявила клиенту, что лучше выучит французский язык, нежели украинский.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com/

В Днепре владельцы кафе уволили сотрудницу, которая заявляла, что “Днепр - “русский“ город и отказывалась обслуживать клиентов на государственном языке. Об этом пишет местный ресурс 49000.com.ua.

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Поводом стал скандал, который произошел несколько дней назад, когда жительница Днепра зашла в кафе и сделала заказ на украинском языке, попросив кофе и пирожное. Как следует из видеозаписи, опубликованной днепрянкой, бариста заявила что не знает, что такое “тістечко“, добавив при этом, что “Днепр – русский город“ и она “лучше выучит французский, чем украинский“.

Запись этого разговора клиентка кафе опубликовала в социальных сетях, что вызвало значительный резонанс в городе и за его пределами. В итоге владелица кафе решили уволить сотрудницу.

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“Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить по-русски. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу“, — сказала хозяйка кофейни.

Комментируя скандал, клиентка кафе отметила, что во Франции, которую упомянула бариста, отказ от обслуживания клиента на французском просто немыслим.

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“Представим себе эту ситуацию во Франции. Пришел француз в кафе, заказал безе, круассан, а ему отвечают: “Иди гуляй, здесь — русский город!“ - Ну например. Это дико было бы! Так почему в Днепре это звучит нормально?“, — возмущается женщина.

Напомним, в киевском кафе скандал из-за языка дошел до поножовщины.

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Теги: украинский язык, Днепр, кафе
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Комментариев (17)
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Колишній-східняк    17.02.2021, 14:34
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Б..ская ватница!
Woodbrother    17.02.2021, 14:33
Оценка:  +1
Woodbrother
Теперь эта дурепа будет бурятам кумыс заваривать
LERMI_    17.02.2021, 14:26
Оценка:  +2
LERMI_
Та її взагалі потрібно в луганду депортувати!
ЗaeлoПлacтинку    17.02.2021, 14:00
Оценка:  -25
ЗaeлoПлacтинку
Екатеринослав и есть русский город, созданный русскими царями. Сто лет назад Екатеринослав был аннексирован Лениным и коммуняками в пользу Украины, за что ему присвоили имя Днепропетровск. Сейчас назвали Днепр, вроде как люди дуры и не помнят. Все все помнят, все карты сохранились.
ВосставшийИзБана    17.02.2021, 14:06
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Никакой екатеринослав "русскими" царями не основывался. Это - миф. Просто традиция у них такая - припереться в чужой город, накарябать на воротах свое название и объявить этот момент днем оснований города. А по сути на том месте города были уже несколько столетий.
Graddfeydd    17.02.2021, 14:14
Оценка:  +6
Graddfeydd
И чё теперь? Так говорите в Кёнигсберге на немецком, а в Виипури на финском (то, что сейчас эти города называются Калининград и Выборг, по твоей логике, значения не имеет).
Woodbrother    17.02.2021, 14:36
Оценка:  +1
Woodbrother
На новом на российском учебнике истории Кенигсберг назван старинным рассейским городом. В где каша в умах ! При этом город назван Калининградом.
Колишній-східняк    17.02.2021, 14:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Москва была заимкой киевских князей. И что теперь?
Woodbrother    17.02.2021, 14:38
Оценка:  +2
Woodbrother
Днепр был еще до рождения немецкой проститутки , правившей одно время на московии. Засунь себе свой екатеринослав в дупу
Graddfeydd    17.02.2021, 13:59
Оценка:  +6
Graddfeydd
Проблема не в языке общения, а в банальном хамстве: баристе нужно было не быковать (в данном случае, наверное - "коровить"? ), а просто обслужить клиента. Блин, я на ломанном английском спокойно общался с арабами, греками, немцами и Бог еще знает с кем, а тут такая драма при близкой языковой паре
ВосставшийИзБана    17.02.2021, 14:26
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Язык - это в первую очередь маркер идентичности.
Graddfeydd    17.02.2021, 14:31
Оценка:  +2
Graddfeydd
Общение - это в первую очередь желанение пойти на контакт (без углубления в маркеры и самоидентичность). Если будет желание поговорить, то и с инопланетянами найдется общий язык. Если желания нет, то не помогут никакие знания.
nfhvyt    17.02.2021, 13:50
Оценка:  -26
nfhvyt
Новость из разряда - чей борщ, чей Крем и чьё сало.
LERMI_    17.02.2021, 14:01
Оценка:  +5
LERMI_
Борщ та сало точно наше, а от крем ка.цапам пригодиться НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ, щоб змащувати хворі місця
WTF2wtf    17.02.2021, 14:16
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ты бы для начала определилось с тем,
чьи ихтамнеты и танки из шахт начали ведут войну против Украины, оккупировали Донбасс и Крым в 2014-м ... штатное вечноскачущее быдло иностранных оккупантов из раши.
ВосставшийИзБана    17.02.2021, 13:45
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
"Бариста" - девочка на разливе. А гонору сколько! Пусть учит французский будет человеком второго сорта. А Днепр - город руський. РУССКЫЙ - это допустимый диалект болгарского языка.
lusyika    17.02.2021, 13:44
Оценка:  +3
lusyika
Ще б виперли з України, су*ище, на мокшандію...і нехай там вивчає хоч японську!!!!!!
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