Баристу уволили за слова, что "Днепр – русский город"

Сотрудница кафе заявила клиенту, что лучше выучит французский язык, нежели украинский.

В Днепре владельцы кафе уволили сотрудницу, которая заявляла, что “Днепр - “русский“ город и отказывалась обслуживать клиентов на государственном языке. Об этом пишет местный ресурс 49000.com.ua.

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Поводом стал скандал, который произошел несколько дней назад, когда жительница Днепра зашла в кафе и сделала заказ на украинском языке, попросив кофе и пирожное. Как следует из видеозаписи, опубликованной днепрянкой, бариста заявила что не знает, что такое “тістечко“, добавив при этом, что “Днепр – русский город“ и она “лучше выучит французский, чем украинский“.

Запись этого разговора клиентка кафе опубликовала в социальных сетях, что вызвало значительный резонанс в городе и за его пределами. В итоге владелица кафе решили уволить сотрудницу.

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“Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить по-русски. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу“, — сказала хозяйка кофейни.

Комментируя скандал, клиентка кафе отметила, что во Франции, которую упомянула бариста, отказ от обслуживания клиента на французском просто немыслим.

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“Представим себе эту ситуацию во Франции. Пришел француз в кафе, заказал безе, круассан, а ему отвечают: “Иди гуляй, здесь — русский город!“ - Ну например. Это дико было бы! Так почему в Днепре это звучит нормально?“, — возмущается женщина.

Напомним, в киевском кафе скандал из-за языка дошел до поножовщины.