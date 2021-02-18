На Тернопольщине врачей возят к больным на шинах, привязанных к трактору

Скорые не могут проехать по дорогам, заметенным снегом.

В Тернопольской области медики добираются к пациентам весьма необычным способом – на шинах, привязанных к трактору.

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Об этом в соцсетях рассказал местный житель Андрей Козак, показав в подтверждение фото.

На снимке видно, как двое врачей оседлали огромное колесо, которое привязали к технике. Таким образом трактор буксировал медработников по снежным заносам.

Это не шутка. Это 2021 год, Тернопольщина. Медработники мчатся на вызов. Мне интересно, приближают ли такие нанотехнологии Украину к Европе или НАТО? - подписал фото автор.

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Некоторые пользователи сети начали сомневаться, что фото – настоящее, а не фейк. Впрочем, нашлись те, кто подтвердил, что все так и было, сельских фельдшеров на шине везли в непогоду к больному. А фото является отображением сегодняшних реалий.

Шутки шутками, а фото сделано в соседнем селе. Люди пишут, что это провокация, а даже если и правда, то, мол, в снегопад это нормально. Извините меня, но это не нормально. И пока мы будем считать, что это нормально, то так все и будет. Только когда мы поймем, что это стыдно, дороги начнут чистить, чтобы там могли проехать авто скорой помощи, - написал автор публикации.

Житель Тернопольщины показал, как врачи добираются в снегопады facebook.com/officialkozak

Напомним, ранее мы писали, что под Львовом до роженицы из группы риска почти неделю добирались врачи.

