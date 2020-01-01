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Турция хочет, чтобы Россия прекратила обыски и задержания в Крыму

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Также турки заявили, что против незаконной аннексии полуострова.
Турция не поддерживает оккупацию Крыма
Турция не поддерживает оккупацию Крыма
depositphotos.com

Турция выразила несогласие в связи с обысками, во время которых РФ задержала ряд жителей Крыма.

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Об этом речь идет в публикации турецкого МИД.

Отмечается, что Турция обеспокоена рейдами в домах крымских татар. Также представители восточной страны протестуют против постановлений России о задержаниях, принятых накануне.

Мы призываем положить конец подобной практике в отношении крымских татар, которые являются важнейшей частью Крымского полуострова, - сказано в сообщении.

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Также в министерстве подчеркнули, что Турция не признает аннексию Крыма и считает ее незаконной. Государство намерено оставаться на стороне крымских татар и не собирается менять свою позицию по поводу оккупации. Турки будут поддерживать крымчан.

Как известно, в аннексированном Крыму на днях массово обыскивали представителей Крымской солидарности и проекта для детей политзаключенных Крымское детство. В итоге российские силовики задержали ряд активистов. Им вменяют причастность к группе “Хизб ут-Тахрир“, которую в РФ считают террористической организацией.

Напомним, ранее мы писали, что известный рок-музыкант из РФ попал в черный список Минкульта.

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Теги: Крым, Турция, обыски, РФ, Россия
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