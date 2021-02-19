В Одессе охранники ТЦ заставили покупателя умываться зеленкой

Мужчина якобы пришел в магазин со своим товаром, но без чека.

В Одессе охранники одного из ТЦ заставили покупателя умыться зеленкой. Подробности рассказали очевидцы в Telegram-канале “Подслушано Одесса“.

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В сообщении указывается, что охрана заставила мужчину умываться зеленкой, обвинив его в воровстве. Пострадавший якобы зашел со своим товаром в магазин, не имея при себе чека. Доказать, что товар принадлежит ему, и что он его не украл, мужчина не смог.

“Просто шок, куда смотрит администрация магазина. Бесчеловечность охраны. Вроде мужчина зашел со своим товаров в магазин без чека и не смог это доказать“, – рассказали очевидцы.

Мужчину также ударили Коллаж / Кадр из видео

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К сообщению был прикреплен ролик, при просмотре которого видно, что кроме охраны в комнате также был один мужчина без формы. Лица налили пострадавшему в руку зеленку и заставили умыться. Он просил этого не делать. Один из охранников также ударил мужчину.

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