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В Одессе охранники ТЦ заставили покупателя умываться зеленкой

Комментариев: 2
Мужчина якобы пришел в магазин со своим товаром, но без чека.
В Одессе охранники ТЦ заставили покупателя умываться зеленкой
В Одессе охранники ТЦ заставили покупателя умываться зеленкой
Кадр из видео

В Одессе охранники одного из ТЦ заставили покупателя умыться зеленкой. Подробности рассказали очевидцы в Telegram-канале “Подслушано Одесса“.  

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В сообщении указывается, что охрана заставила мужчину умываться зеленкой, обвинив его в воровстве. Пострадавший якобы зашел со своим товаром в магазин, не имея при себе чека. Доказать, что товар принадлежит ему, и что он его не украл, мужчина не смог.

“Просто шок, куда смотрит администрация магазина. Бесчеловечность охраны. Вроде мужчина зашел со своим товаров в магазин без чека и не смог это доказать“, – рассказали очевидцы.

Мужчину также ударили
Мужчину также ударили
Коллаж / Кадр из видео

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К сообщению был прикреплен ролик, при просмотре которого видно, что кроме охраны в комнате также был один мужчина без формы. Лица налили пострадавшему в руку зеленку и заставили умыться. Он просил этого не делать. Один из охранников также ударил мужчину.  

Ранее сообщалось, что в Киеве во время работ рухнул строительный кран.

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Теги: Одесса, охрана, ТЦ, магазин, товар, вор, избиение
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Комментариев (2)
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Sandor    19.02.2021, 14:12
Оценка:  +1
Sandor
Пойти работать дерьмом типа охранников, контролёров, коллекторов и т.п. может только конченое быдло.
Woodbrother    19.02.2021, 13:54
Оценка:  +3
Woodbrother
Бандитизм чистой воды.
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