Рада обрезала полномочия местных депутатов: Что запретили

Новый закон касается депутатов и глав местных общин всех уровней.

Депутаты местных и областных советов больше не смогут голосовать за принятие решений, в отношении которых у них есть конфликт интересов. Соответствующий закон в пятницу, 19 февраля, приняла Верховная Рада, учтя ранее предложенные президентские поправки.

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Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 287 народных избранников.

Данный закон касается сельских, поселковых и городских глав, секретарей и депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также депутатов, председателей и заместителей председателя районных, областных и районных в городе советов.

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Указанные лица теперь обязаны публично сообщать соответствующему коллегиальному органу о конфликте интересов по рассматриваемому решению. При этом им запрещается участвовать в рассмотрении, подготовке и принятии решений, где у них есть конфликт интересов.

Однако закон всё же предусматривает одно исключение из данного правила. Указанное лицо может принять участие в голосовании, если его неучастие ведет к потере полномочности совета. Но при этом остается обязанность публично и самостоятельно сообщить о конфликте интересов во время такого заседания.

Напомним, президент Зеленский поддержал закон, возвращающий конкурсы на госдолжности. Но при этом он хочет внести в закон поправки.