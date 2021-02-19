Штрафы за "ошибки" в платежках: Рада отказалась принять закон

Коммунальщиков пока не будут штрафовать за ошибки в платежках.

Ошибки в платежках пока останутся безнаказанными depositphotos.com

Верховная Рада отправила на доработку проект закона, которым предлагается штрафовать поставщиков коммунальных услуг за завышенные суммы в платежках. Как указано в карточке законопроекта, данное решение поддержали 247 парламентариев.

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Необходимость принятия данного законопроекта его авторы обосновывают тем, что ошибки в платежках за коммунальные услуги приобрели характер массового явления.

“Часто гражданам, получившим такие расчетные документы, приходится годами доказывать неправильность начисленной стоимости за услуги“, - говорится в пояснительной записке.

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В законопроекте предлагалось обязать коммунальщиков возмещать потребителям незаконные начисления в десятикратном размере, если судом или во внесудебном порядке будет доказана неправдивость сумм в платежках.

После обработки законопроекта в комитетах депутатам рекомендовали отправить его на доработку в связи с большим количеством технических ошибок и неточностей в тексте законопроекта.

Напомним, Рада обрезала полномочия местных депутатов. Новый закон касается депутатов и глав местных общин всех уровней.