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Штрафы за "ошибки" в платежках: Рада отказалась принять закон

Комментариев: 1
Коммунальщиков пока не будут штрафовать за ошибки в платежках.
Ошибки в платежках пока останутся безнаказанными
Ошибки в платежках пока останутся безнаказанными
depositphotos.com

Верховная Рада отправила на доработку проект закона, которым предлагается штрафовать поставщиков коммунальных услуг за завышенные суммы в платежках. Как указано в карточке законопроекта, данное решение поддержали 247 парламентариев.

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Необходимость принятия данного законопроекта его авторы обосновывают тем, что ошибки в платежках за коммунальные услуги приобрели характер массового явления.

“Часто гражданам, получившим такие расчетные документы, приходится годами доказывать неправильность начисленной стоимости за услуги“, - говорится в пояснительной записке.

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В законопроекте предлагалось обязать коммунальщиков возмещать потребителям незаконные начисления в десятикратном размере, если судом или во внесудебном порядке будет доказана неправдивость сумм в платежках.

После обработки законопроекта в комитетах депутатам рекомендовали отправить его на доработку в связи с большим количеством технических ошибок и неточностей в тексте законопроекта.

Напомним, Рада обрезала полномочия местных депутатов. Новый закон касается депутатов и глав местных общин всех уровней.

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Теги: Верховная Рада, законопроект, коммунальные услуги
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Комментариев (1)
galinaho    19.02.2021, 14:34
Оценка:  -3
galinaho
хотя бы скорее приняли такой закон -платежки с бесконечными ошибками задобали .причем ошибки всегда в пользу коммуналь щиков.мы всегда им должны и при этом всегда очень большие суммы.в этих конторах сидят какие то дебилы которые не умеют сложить 2+2
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