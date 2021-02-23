Принятый документ касается пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Доплату к пенсии отложили: По 400 грн начнут выдавать с октября depositphotos.com

Кабинет министров отложил компенсацию для некоторых категорий пенсионеров в размере 400 грн. Деньги выплатят к концу года. Соответствующее постановление №127 появилось на портале правительства.

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Согласно документу, компенсация в размере 400 грн будет выдана пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Власти решили перенести начало выплат с 1 июля на 1 октября 2021 года. Данное решение Кабмин принял на заседании 22 февраля, в понедельник.

Стоит также отметить, что постановление отменяет норму, по которой с 1 марта 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации будет увеличиваться по коэффициенту.

Документ устанавливает и порядок пересчета пенсионных выплат начиная с 1 марта текущего года. Ежегодную индексацию будут производить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты в Украине, который учитывается для вычисления пенсии, в размере 1,11.

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Если в результате пересчета пенсии размер доплаты не достигает 100 грн, устанавливается ежемесячная доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается во время дальнейших пересчетов пенсионных выплат, говорится в постановлении Кабмина.

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