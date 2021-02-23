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Доплату к пенсии отложили: По 400 грн начнут выдавать с октября

Комментариев: 4
Принятый документ касается пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.
Доплату к пенсии отложили: По 400 грн начнут выдавать с октября
Доплату к пенсии отложили: По 400 грн начнут выдавать с октября
depositphotos.com

Кабинет министров отложил компенсацию для некоторых категорий пенсионеров в размере 400 грн. Деньги выплатят к концу года. Соответствующее постановление №127 появилось на портале правительства.

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Согласно документу, компенсация в размере 400 грн будет выдана пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Власти решили перенести начало выплат с 1 июля на 1 октября 2021 года. Данное решение Кабмин принял на заседании 22 февраля, в понедельник.

Стоит также отметить, что постановление отменяет норму, по которой с 1 марта 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации будет увеличиваться по коэффициенту.

Документ устанавливает и порядок пересчета пенсионных выплат начиная с 1 марта текущего года. Ежегодную индексацию будут производить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты в Украине, который учитывается для вычисления пенсии, в размере 1,11.

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Если в результате пересчета пенсии размер доплаты не достигает 100 грн, устанавливается ежемесячная доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается во время дальнейших пересчетов пенсионных выплат, говорится в постановлении Кабмина.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Украины интернет стал популярней телевизора.  

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Теги: пенсия, Кабмин, постановление, доплата, компенсация
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Комментариев (4)
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qwsdcvnm    23.02.2021, 12:19
Оценка:  -24
qwsdcvnm
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль Самолетов звенья
Это празднует народ Армии рожденье
qwsdcvnm    23.02.2021, 12:16
Оценка:  -24
qwsdcvnm
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости - прощай, прости - прощай...
Летят, летят года,
А песня - ты с нами всегда:
Тебя мы помним,
И в небе темном
Горит солдатская звезда.
qwsdcvnm    23.02.2021, 12:13
Оценка:  -24
qwsdcvnm
На свет повышение с апреля главное не забыть ввести. Для тех кто ещё педиком в этой стране не стал , сегодня праздник у нас 23 февраля. А педарасам его запретили праздновать.
lusyika    23.02.2021, 12:52
Оценка:  0
lusyika
Та ні - навпаки - в підоРасії його як раз і омєчают!!!!!
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