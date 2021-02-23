Доплату к пенсии отложили: По 400 грн начнут выдавать с октября
Кабинет министров отложил компенсацию для некоторых категорий пенсионеров в размере 400 грн. Деньги выплатят к концу года. Соответствующее постановление №127 появилось на портале правительства.
Читай также: Компании из ОАЭ хотят построить в Украине большой порт и гавань
Согласно документу, компенсация в размере 400 грн будет выдана пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Власти решили перенести начало выплат с 1 июля на 1 октября 2021 года. Данное решение Кабмин принял на заседании 22 февраля, в понедельник.
Стоит также отметить, что постановление отменяет норму, по которой с 1 марта 2022 года размер ежемесячной денежной компенсации будет увеличиваться по коэффициенту.
Документ устанавливает и порядок пересчета пенсионных выплат начиная с 1 марта текущего года. Ежегодную индексацию будут производить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты в Украине, который учитывается для вычисления пенсии, в размере 1,11.
Читай также: В Украине зарегистрировали первую COVID-вакцину
Если в результате пересчета пенсии размер доплаты не достигает 100 грн, устанавливается ежемесячная доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается во время дальнейших пересчетов пенсионных выплат, говорится в постановлении Кабмина.
Ранее сообщалось, что впервые в истории Украины интернет стал популярней телевизора.
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль Самолетов звенья
Это празднует народ Армии рожденье
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости - прощай, прости - прощай...
Летят, летят года,
А песня - ты с нами всегда:
Тебя мы помним,
И в небе темном
Горит солдатская звезда.