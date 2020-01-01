В Ровно подростка из "группы смерти" спасли от самоубийства

Граждане заметили странного подростка возле ж/д путей.

В Ровно полиция расследует попытку доведения до самоубийства несовершеннолетнего парня. Он был участником "группы смерти" в социальной сети, сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Читай также: Отравление школьниц в Боярке: открыто дело о доведении до самоубийства

Парня, который гулял возле железнодорожных путей в Ровно, неравнодушные граждане заметили 21 февраля примерно в 09:30. О нем немедленно сообщили в полицию.

Установлено, что 16-летний житель Ровно входил в группу в одной из социальных сетей. Там ему давали разные задания.

Читай также: В Кропивницком 14-летняя девочка упала с седьмого этажа

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины (Попытка доведения до самоубийства несовершеннолетнего). Правоохранители устанавливают лиц, причастных к администрированию группы в социальной сети. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали женщину, которая была администратором "группы смерти" в социальной сети. Она подстрекала несовершеннолетних к самоубийству.