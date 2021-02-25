Оккупационные власти создали специальный график.

В Крыму снова экономят воду: Будут включать два раза в день УНИАН - Иллюстрированное фото

Во временно оккупированном Крыму снова проблемы с водой. Псевдовласти решили ее экономить и включать для населения только два раза в день. Подробности передает “РИА Новости“.

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По имеющейся информации, ограничение коснется Ялты, Алуштинского района, а также южных поселков. Оккупанты создали специальный график, по которому будут включать воду два раза в день.

Так, с четверга, 25 февраля, в Алуште воду обещают подавать с 05:00 до 10:00 часов, а затем еще раз вечером (с 17:00 до 22:00 часов). Это якобы поможет экономить воду из Изобильненского водохранилища.

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В округе Ялты воду будут включать на меньшее количество времени, всего на 6 часов в день, а именно с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. В данном регионе график должен экономить воду из Счастливенского и Загорского водохранилищ.

Ранее сообщалось, что Аксенов и Константинов получили подозрения за преступления во временно оккупированном Крыму.