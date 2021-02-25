Избиение детей в Ровно: Стоматолог продолжает работать – СМИ

Полиция и местные власти не видят законных оснований для запрета на работу подозреваемой.

Стоматолог Инна Кравчук, которая стала фигурантом скандала и уголовного дела об издевательствах над маленькими пациентами в Ровно, продолжает работать по специальности. Об этом информирует местное издание “Радио Трек“.

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Так, были опубликованы фотоснимки, на которых Кравчук запечатлена в рабочей одежде в помещении стоматологической клиники “Only kids“. На фото видно, как женщина общается с коллегами, но в работе с пациентами она замечена не была.

Когда именно были сделаны снимки, не уточняется, но сказано, что в редакцию их прислали очевидцы 22 февраля.

В полиции на запрос журналистов заявили, что закон не запрещает стоматологу продолжать работать, пока идет следствие.

Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия он может продолжать свою деятельность. Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил, — говорится в ответе правоохранителей.

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Как пишет ТСН, в городском департаменте здравоохранения Ровно также открещиваются от влияния на данную ситуацию. По словам заместителя городского головы в сфере здравоохранения Юрия Полищука, у мэрии нет полномочий влиять на работу частных медицинских учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно врач-стоматолог жестоко обращается с детьми-пациентами. Правоохранители начали расследование, а суд избрал ей предельно мягкую меру пресечения.