Жена покойного Кернеса стала хозяйкой двух фирм и недвижимости

Вдова экс-мэра получила в собственность квадратные метры в Харькове.

Жена покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская стала основательницей двух компаний, владеющих недвижимостью.

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Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на Единый реестр юридических услуг.

Уточняется, что за вдовой бывшего городского головы теперь числится ООО Версио. При этом компании принадлежит здание рядом с обладминистрацией на ул. Мироносицкой в Харькове.

До этого одним из учредителей этой фирмы был коммерческий директор парка им. Горького Андрей Шаптала. Его жена Ольга Кириллова недавно переписала на вдову Кернеса акции 7 канала. Антикоррупционеры отмечают, что Шаптала основал кооперативы, которые регулярно получали бесплатно элитную землю под застройку.

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Еще один экс-владелец Версио – Олег Гончар, бывший совладелец ООО Полифарм, человек, приближенный к окружению Кернеса. Полифарму принадлежал рынок Солли, которым сейчас владеет сын Оксаны Гайсинской Родион. Также Родиону отошла доля Гончара в ТВ «Паркинг +».

Кроме того, Оксана Гайсинская с недавних пор считается единственной основательницей ООО “Соло инжиниринг”, которая сдает технику в аренду. В собственности компании тоже есть недвижимость – помещения на ул. Сумской возле Дворца Бракосочетания.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове вновь переименовали проспект Григоренко на Жукова.

