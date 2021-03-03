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Во Львове упал строительный кран: Пострадал 71-летний рабочий

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У мужчины диагностированы травмы средней тяжести.
Во Львове упал строительный кран: Пострадал 71-летний рабочий
Во Львове упал строительный кран: Пострадал 71-летний рабочий
varta1 / Telegram

Во Львове упал строительный кран. В результате происшествия травмы получил 71-летний рабочий. Подробности сообщает “Львовский портал“, ссылаясь на пресс-службу Львовского городского совета, а также очевидцы в соцсетях.

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По имеющимся данным, гусеничный кран упал во время выполнения строительных работу на территории завода “Энзим“. Травмы получил 71-летний мужчина, который управлял краном.

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Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, а также закрытый перелом правой голени. Его госпитализировали в 8-ю городскую больницу в состоянии средней тяжести.

В данный момент выясняются более точные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что во Львове судят проповедника-педофила.

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Теги: Львов, кран, рабочий, завод, травмы, больница
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